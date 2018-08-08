Yapılan hangi yanlışlar böbrek sağlığını bozuyor? Nelere dikkat etmeliyiz? İşte merak edilenler...
1
1|16
Vücudumuzdaki fasulyeye benzeyen organlarımız böbrekler, kanı filtreler, metabolizmanın atık ürünlerinin atılmasını sağlar.
2
2|16
Vücudun asit baz dengesini düzene sokar, vücudun sıvı elektrolit dengesini düzenler, kan basıncını ve kan hacmini düzenler, gerekli hormonları ve enzimleri üretir.
3
3|16
Böylesine önemli olan bir organın zarar görmesi de sağlığımızı olumsuz yönde etkiler. Günlük yaşantımızda yaptığımız bazı hatalar da böbreklerin zarar görmesine neden olabilir.
4
4|16
Peki, yapılan hangi yanlışlar böbrek sağlığını bozar? İşte merak edilenler...
5
5|16
AŞIRI PROTEİN TÜKETİMİ
Fazla protein tüketimi, fazla amonyak üretir. Böbrek ise bunu nötralize etmek için aşırı çalışır ve böylece yavaş yavaş güçten düşer.
6
6|16
TUZ
Tuz, böbrek yetmezliğine katkıda bulunan en büyük yardımcıdır. Çok fazla tuz tüketilmesi, vücut elektrolitlerini ve kan basıncını düzenlemek için böbreklere fazla baskı uygular.
7
7|16
DEHİDRASYON (VÜCUDUN FAZLA SU KAYBETMESİ)
Dehidrasyon durumu, susuzluğu yok sayar ve vücudu kuru tutmak için böbrek fonksiyonunu durdurur. Börek düzgün bir şekilde çalışabilmek için suya ihtiyaç duyar.
8
8|16
Bunun için günde yaklaşık 10 bardak su içilmeli. Yeterince su tükettiğinizi anlamak için idrarınızın rengine bakmalısınız.
9
9|16
Sağlıklı idrar rengi sarıdır. İdrar rengindeki farklılıklar bazı hastalıkların habercisi olabilir. İdrarın rengi koyu ya da açık renk olabilir... İdrar koyu sarıysa gerektiği kadar sıvı almamışsınız demektir. Açık sarı ise çok fazla sıvı aldığınızı gösterir.
10
10|16
SİGARA
Kan damarlarının daralması ve sertleşmesiyle bağlantılı olarak böbrekler de dahil tüm vücut organlarına kan temini olumsuz olarak etkilenir.
11
11|16
ALKOL
Çok fazla alkol tüketimi, kandaki ürik asit düzeyini artırır. Böbreklerdeki boruların tıkanmasına ve taş oluşumuna neden olur.
12
12|16
İLAÇLAR
İlaçların kötüye kullanımı, özellikle ağrı kesici, böbreklere zarar verebilecek yan etkilere yol açabilir.
13
13|16
Öte yandan, özellikle kan basıncı ve diyabet için reçete edilen bazı ilaçların doğru dozda ve doğru şekilde alınması gerekir. Doğru alınamaması böbrek yetmezliğine neden olabilir.
14
14|16
B6 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ
Maryland Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, B6 vitamini eksikliğinin böbrek taşı riskini artırdığını gösterdi.
15
15|16
Bu vitamin kaynakları arasında ayçiçeği tohumları, Antep fıstığı, nohut, balık ve nişastalı sebzelerde bulunur.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.