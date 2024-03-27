Bodrum'da aniden yola çıkan domuz kazaya neden oldu: 2 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yola çıkan domuza çarpmamak için ani fren yapan kamyona, arkadan gelen motosiklet çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü S.T. ve arkasındaki F.Ç. yaralandı.

DHA'nın haberine göre; kaza, saat 20.30 sıralarında Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Ortakent Mahallesi'nden ilçe merkezi istikametine doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon, aniden yola çıkan yaban domuzuna çarptı.

Kamyon sürücüsü, kazanın ardından yolun sağ tarafına yanaşıp durdu. O esnada aynı istikametten gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon, yola fırlayan başka bir domuza çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada, S.T.'nin kullandığı motosiklet, duramayarak kamyona arkadan çarptı.