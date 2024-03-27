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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bodrum'da aniden yola çıkan domuz kazaya neden oldu: 2 yaralı

        Bodrum'da aniden yola çıkan domuz kazaya neden oldu: 2 yaralı

        Muğla Bodrum'da aniden yola çıkan yaban domuzuna çarpmamak için fren yapan kamyona motosikletin arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 04:08 Güncelleme: 27.03.2024 - 04:08
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        Aniden yola çıkan domuz kazaya neden oldu: 2 yaralı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde yola çıkan domuza çarpmamak için ani fren yapan kamyona, arkadan gelen motosiklet çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü S.T. ve arkasındaki F.Ç. yaralandı.

        DHA'nın haberine göre; kaza, saat 20.30 sıralarında Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Ortakent Mahallesi'nden ilçe merkezi istikametine doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon, aniden yola çıkan yaban domuzuna çarptı.

        Kamyon sürücüsü, kazanın ardından yolun sağ tarafına yanaşıp durdu. O esnada aynı istikametten gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon, yola fırlayan başka bir domuza çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada, S.T.'nin kullandığı motosiklet, duramayarak kamyona arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü S.T. ve arkasındaki F.Ç, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından trafik kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

        Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ölen domuzun belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        #haberler
        #Muğla
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