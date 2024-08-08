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        Haberler Gündem Bodrum'da darp edilen doktorla ilgili sıcak gelişme!

        Bodrum'da darp edilen doktorla ilgili sıcak gelişme!

        Bodrum'da görevi başında uğradığı saldırıda kalp krizi geçiren aile hekimi Mustafa Hürkal Tezvar, 8 günlük yoğun bakım tedavisi sonrası kritik süreci atlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 00:54 Güncelleme: 08.08.2024 - 05:04
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        Darp edilen doktorla ilgili sıcak gelişme!
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Mustafa Hürkal Tezvar, görevi başında uğradığı saldırıda kalp krizi geçirerek yoğun bakıma alınmıştı.

        8 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Tezvar, kritik süreci atlatarak normal odaya alındı. Tezvar'ın tedavisine göğüs hastalıkları servisinde devam edildiği, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun da süreci yakından takip ettiği bildirildi.

        OLAY

        Bodrum'da 29 Temmuz'da, 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde doktor Mustafa Hürkal Tezvar'a şiddet uygulanmıştı. Kalp krizi geçiren Tezvar, yoğun bakıma alınırken olay sonrası gözaltına alınan iki kardeşten 1'i tutuklanmıştı

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        #HABER
        #Muğla
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