Bodrum'da tekne kazası: İş insanı ve eşi öldü 0:00 / 0:00

AA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan tekne kazasında, iş insanı ve eşi hayatını kaybetti, kızları hafif şekilde yaralandı.

Torba Mahallesi Kaynar mevkisi açıklarında, iş insanı Ünal Pala'nın kullandığı öğrenilen sürat teknesi kontrolden çıkarak kayalıklara çarptı.

Fotoğraf: İHA

112 Acil Servise yapılan ihbar üzerine bölgeye, sağlık ve Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; yapılan kontrolde Ünal Pala (52) ve eşi Evrim Pala'nın (47) kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Fotoğraf: DHA / Ünal Pala (52) ve eşi Evrim Pala (47)

Kazada, denize savrulan 12 yaşındaki kızları Mina ise bölgedeki su sporu çalışanlarınca kurtarılarak ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hafif şekilde yaralanan kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ünal ve Evrim Pala'nın cenazeleri, olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

*Haberin birinci görseli DHA tarafından servis edilmiştir.