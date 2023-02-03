Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Dünya
ABONE OL

Boeing 747: Son uçak "krallara layık" şekilde teslim edildi

Hava taşımacılığını büyük oranda değiştiren ABD yapımı Boeing 747'lerin sonuncusu, Washington semalarında "kraliyet tacı" çizerek teslim edileceği yere ulaştı.

BBC TÜRKÇE

Hava taşımacılığını büyük oranda değiştiren ABD yapımı Boeing 747'lerin sonuncusu, Washington semalarında "kraliyet tacı" çizerek teslim edileceği yere ulaştı.

Amerikalı kargo taşımacılığı yapan havayolu şirketi Atlas Air, son kez üretilen Boeing 747'yi satın aldı. Üretilen son Boeing 747, Atlas Air'e Perşembe günü teslim edildi.

Uçuş ekibi, bu son uçuş için özel bir rota izleyerek havada 7, 4 ve 7 rakamlarıyla devasa bir kraliyet tacı çizdi.

İkonik uçağın yapımında yer alan işçiler artık bu üretime son verirken, "Havaların Kraliçesi" olarak adlandırılan Boeing 747'e böyle veda etti.

747'ler en belirgin özelliklere sahip uçaklardan biri ve son 50 yıldır üretimi geliştirilerek devam ediyor. Geniş gövdesiyle "jumbo jet" olarak adlandırılan ilk uçak olan 747'ler, bu sebeple jumbo jetlerin başlangıcı sayılıyor.

Salı günü, binlerce çalışan Washington eyaletinde bulunan Everett fabrikasında toplanarak uçağa veda etti.

Burası, 1967'den beri 747'lerin üretildiği fabrikaydı. Havacılık konusuna özel ilgi duyan ve kendisi de pilotluk yapabilen aktör John Travolta da fabrikadaki veda törenine katıldı.

Qantas Havayolları elçisi de olan Travolta, pilotluğu da 747-400 tipi uçakta öğrendiğini anlattı:

"Bu, ticari uçuş yapan pilotların en uzun süre gördüğü ve en zor eğitimdi."

Kalabalığın arasında 1960'larda uçağın geliştirilmesine katkıda bulunan "olağanüstü ekip" olarak adlandırılan ekipten insanlar da vardı.

Son 747'nin yapımı 7 Aralık'ta bitti. Teftiş, uçuş testleri ve son bir kez daha boyandıktan sonra Atlas'a teslim edildi. Atlas, 747'yi kargo uçağı olarak kullanacak.

Sadece 28 ayda tasarlanan Boeing 747, iki koridori olan ilk uçaktı ve 1970'te, şu an çalışmayan Pan Am havalayolları tarafından ilk kez kullanılmıştı.

Boeing'in geleneksel olarak en fazla satılan ürünlerinden olan 747, son yıllarda hem kendi şirketinin hem de Avrupalı rakibi Airbus'ın daha az yakıt tüketen ve daha büyük kârla çalışan uçaklar üretmesi sebebiyle talep sıkıntısı yaşamaya başlamıştı.

2020'de Boeing, 747 üretimini durduracağını açıkladı. En büyük yeni jet uçağı 777X'in kullanıcılara teslimi ise gecikti. 2025'e kadar da piyasaya çıkması beklenmiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ilhan Omar, İsraille ilgili yorumları nedeniyle ABD Kongresi'ndeki Dış İlişkiler Komitesi'nden ihraç edildi
BBC Ilhan Omar, İsraille ilgili yorumları nedeniyle ABD ...
Gelmiş geçmiş en yaşlı köpek rekoru Portekiz'de yaşayan 30 yaşındaki Bobi tarafından kırıldı
BBC Dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı köpeği
Ukrayna savaşı: Ukrayna savunma bakanı Rusya’nın 24 Şubat’ta büyük taaruza geçeceğini öne sürdü
BBC Ukrayna savaşı: Ukrayna savunma bakanı Rusya’nın 24 ...
ABD, dört yeni askeri üs için Filipinler ile anlaştı
BBC ABD, dört yeni askeri üs için Filipinler ile anlaştı
Son dakika: Türk karasularına girişi yasaklanan asbestli Brezilya gemisi 'Sao Paulo' Atlas Okyanusu’nda batırılacak
BBC Türk karasularına girişi yasaklanan asbestli Brezilya ...
Schengen vizesi için dijital başvuru gündemde: Vize almak kolaylaşacak mı?
BBC Schengen vizesi için dijital başvuru gündemde: Vize ...
İtalya’da açlık grevindeki anarşist mahkum ağır hapis rejimi tartışması başlattı
BBC İtalya’da açlık grevindeki anarşist mahkum ağır hapis ...
Güney Afrika neden Rusya ve Çin'le ortak tatbikat yapacak?
BBC Güney Afrika neden Rusya ve Çin'le ortak tatbikat ...
İngiltere'de dev grev: Yaklaşık 500 bin kişi iş bıraktı
BBC İngiltere'de dev grev: Yaklaşık 500 bin kişi iş ...
Baldwin silah kullanım eğitimi sırasında “telefonla konuşuyordu”
BBC Baldwin silah kullanım eğitimi sırasında “telefonla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.