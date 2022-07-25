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Boğaz'da iki dev geminin tehlikeli yakınlaşması

İstanbul Boğazı'nda paniğe yol açan bir tablo yaşandı. Bir vatandaş tarafından Beykoz'da çekilen görüntüde, iki dev geminin birbirleriyle yarıştığı iddia edildi

Boğaz'da tehlikeli yakınlaşma
Boğaz'da tehlikeli yakınlaşma
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HABERTURK.COM

Beykoz Anadolu Kavağı ile Sarıyer Rumeli Hisarı arasında yaşanan olayda, Karadeniz'e doğru ilerleyen Panama bayraklı MSC Eleonora gemisi ile Portekiz bayraklı Adriatic Pearl (Aurelia) adlı geminin, boğazın daraldığı noktada birbirlerine çok yakın bir şekilde ilerlediği dikkat çekti.

Görüntüde, iki geminin Boğaz'ın en dar noktalarından olan Anadolu Hisarı ile Rumeli Hisarı arasında adeta birbirleri ile yarıştığı izlendi.

Biri konteyner gemisi diğeri ise dökme yük gemisi olan gemilerin tehlikeli yakınlaşması ise paniğe neden oldu.

DÜZENLEME NE DİYOR?

Yaşanan olayın ardından ise "Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni" yönetmeliği merak konusu oldu.

Buna göre yönetmeliğin 15'inci maddesi olan "Yetişen Gemi" bölümünde, "İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından geçiş yapan gemiler, zorunluluk olmadıkça önlerinde seyreden gemiyi geçmeyeceklerdir" ifadesi yer alıyor.

İşte o maddeler;

* Kendi makine gücüyle düşük yol yapan gemiler, kendi trafik ayırım şeritlerinin mümkün olan en sancak tarafında seyredecekler ve daha hızlı giden gemilerin kendilerini geçmelerine izin vereceklerdir

* İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında önden giden yavaş gemiyi geçmek zorunluluğu duyan bir gemi, böyle bir geçişi yapmadan önce, TBGTH Merkezinden bölgedeki trafik durumunu öğrenecek ve durum elverişli ise öndeki gemiyi durumdan haberdar edecektir. Öndeki gemiyi geçiş manevrası, tek rotadayken gerçekleştirilmeye çalışacaktır.

* İstanbul Boğazı'nda Vaniköy ve Kanlıca arasında, Çanakkale Boğazı'nda Nara ve Kilitbahir Burnu arasında ve Çanakkale Boğazı’ndaki köprü ayak bölgelerinde önde seyreden gemi geçilmeyecektir. (İki geminin yakınlaştığı nokta bu güzergahta yer almıyor)

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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