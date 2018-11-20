SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Bogota Venezuelalı kampı Kolombiya
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Bogota’daki Venezuelalı kampında arbede çıktı

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunan Venezuelalı göçmenler kampında Venezuelalılar ve görevliler arasında arbede çıktı. 2 Venezuelalının yaralandığı olaylarda 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

20.11.2018 - 03:58 | Güncelleme: AA

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Venezuelalı göçmenler için oluşturulan çadır kampta, Venezuelalılar ve görevliler arasında olaylar çıktı. Polisin müdahalesi ile kontrol altına alınan ve 2 Venezuelalının yaralandığı olaylarda 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. 

Bogota'nın batısında Engativa semtinde bir yeşil alan üzerine 13 Kasım'da kurulan ve 500'den fazla Venezuelalı göçmenin kaldığı kampta, göçmenler ve görevliler arasında, verilen yemeklerin kötü olduğu gerekçesiyle çıkan tartışma büyük bir kavgaya dönüştü. 

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde göçmenlerin görevlileri kamp dışına kovaladığı ve Bogota Belediyesinin çadırlarına saldırdığı görülürken, 2 göçmenin hafif yaralandığı olaylar Kolombiya çevik kuvveti ESMAD polislerinin müdahalesi ile yatıştı. 

Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Bogota Büyükşehir Belediyesi Güvenlik ve Toplum Sekreterliği yetkililerinden Jairo Garcia, kampta seyyar karakol oluşturulacağını ve düzensizlik çıkaran Venezuelalıların hukuki durumlarının Kolombiya Göçmenlik İdaresince inceleneceğini belirtti. 

Cristina Velez ise olay sonrası 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını ve kampa güvenlik kameraları kurulacağını duyurdu.

Hiç kimsenin kuralları ihlal etmesine izin verilmeyeceğinin altını çizen Velez, sorun çıkaran kişilerin kamptan uzaklaştırılacağını söyledi. 

Velez, Bogota'nın, Venezuelalılar için kapılarını açık tutmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. 

SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜN VERİLDİĞİ İDDİASI

Kamptaki olaya ilişkin AA muhabirine konuşan Venezuelalı Ronalqui Figueroa ise olayın yemeklerin yetersizliği ve son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin verilmesinden kaynaklandığını söyledi. 

Çocuklara ve kadınlara verilen kahvaltıda sadece ekmek, meyve suyu, elma ve karamel bulunduğunu dile getiren Figueroa, "Bununla bir çocuk ya da hamile kadın nasıl doysun?" dedi. 

Figueroa, belediye çalışanlarının, verilen bazı ürünlerin etiketlerini söktüklerine vurgu yaparak, bu ürünlerin son tüketim tarihinin geçtiğini iddia etti. 

Bogota'nın Salitre bölgesindeki şehirler arası otobüs terminalinin etrafında, park ve kaldırımlarda atık malzemelerden yapılmış ufak barınaklarda kalan Venezuelalılar, 13 Kasım'da bölgenin yakındaki Engativa semtinde oluşturulan çadır kampa taşınmıştı. 

Mahallelerinde Venezuelalı istemeyen Kolombiyalılar, göçmenlerin gelişini protesto ile karşılamıştı

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X