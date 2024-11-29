Bölgenin Teknoloji ve Girişimcilik Etkinliği Take Off İstanbul, 11-12 Aralık’ta İstanbul Fuar Merkezi’nde

Take Off İstanbul; girişim ekosistemine adım atmak, trendler hakkında bilgi edinmek, son teknoloji ürünleri deneyimlemek ve ilham verici konuşmalarla ufkunu genişletmek isteyenlere kapılarını açıyor. Take Off sahnesinde bu yıl; Axiom Space CRO'su Tejpaul Bhatia, Meta Afrika, Orta Doğu ve Türkiye Kamu Politikası Başkan Yardımcısı Kojo Boakye, Samsung Türkiye Genel Müdürü Jeff JO, GANI Kurucusu ve CEO’su Dilek Gürsoy gibi birçok önemli isim yer alacak. Ayrıca onlarca ülkeden 200'den fazla girişimi hem yerel hem global sektör liderleriyle bir araya getirecek olan etkinlik, 1 buçuk milyar dolardan fazla fon yöneten VC (Venture Capital) ve LP'leri (Limited Partner) ağırlayarak yatırım ödülleri ve işbirliği fırsatları sunacak.

2018'den beri 400'den fazla mentor, yatırımcı ve 166 konuşmacı ağırlayan Take Off İstanbul, kariyerini ileriye taşımak ve girişimcilik dünyasında ilham bulmak isteyenlere fırsatlar sunuyor. Ziyaretçiler çeşitli teknoloji sektörlerinden ve girişim ekosisteminden paydaş ve sponsorlar ile doğrudan bağlantı kurarak profesyonel ağlarını genişletme ve yeni iş birlikleri geliştirme imkanı bulacaklar. Ayrıca, sahnede yer alan panellerde uzman isimleri dinleyebilecek, seçilen girişimlerin yan sahnedeki sunumlarını izleyebilecek, çeşitli usta eğitimlerine katılabilecek, özel tasarlanmış deneyim alanları ve interaktif aktiviteler ile bilgi edinebilecekler.