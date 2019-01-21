Yine bir yarı yıl tatiline girdik. Milli Eğitim aynı anda toptan kepenk kapattı. Tatil boyunca yollar, havalimanları dolup taşacak. Ulaşım fiyatları uçuşa geçecek. Turistik tesisler 15 gün boyunca dolulukta zirve yapacak. Konaklama fiyatları da öylesine tavan yapacak ki, ulaşım maliyetleri de dahil olmak üzere Avrupa'da kış tatili yapmak Türkiye'den daha avantajlı hale gelecek.



Bu tablonun ortaya çıktığı bir dönemde Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda eğitimden anlayan Prof. Dr. Ziya Selçuk, Turizm Bakanlığı'nda ise sektörünün içinden gelen Mehmet Ersoy'un bulunması tuhaf değil mi? Hadi diyelim ki, iki bakanın da bu ilk yarı yıl tatili. Ama sonrası içinde bu toptan tatil işine son vermeye yönelik bir açıklamaları, stratejileri ve politikaları yok. Asıl anlamadığım burası.

'TURİZM SEKTÖRÜ BELLİ AYLARA SIKIŞTIRILMAMALI'



Türkiye gibi büyük bir ülkede aynı saatte, tüm yurtta, tüm okulların tatil edilmesinin yanlışlığı tartışılacak bir durum bile değil. Turizm sektörünü belli aylara sıkıştırmanın, belli aylarda fiyatları yükseltmenin, hatta bu sebeple yurtdışına zorunlu tatil programı yaptırmanın nasıl bir mantığı olabilir?



Defalarca yazdım. Eğer Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim programını ülkemizin büyüklüğünü dikkat alarak bölgeleri çeşitli zaman dilimlerine göre planlarsa bunun çok önemli avantajları olacaktır. Mesela turizm sezonu uzar, doluluk oranları yükselir, istihdam artar, fiyatlar aşağı iner, Aynı tarihlerde yollar, otobüsler, uçaklar tatil için yoğunlaşmaz. Kitap basmak, defter, kalem, çanta, kıyafet hazırlamak için çeşitli sektörler de belli dönemlere hapsolmaz...



Aynı anda ders başı zili çalınca, tatile çıkınca elimize ne geçiyor, anlayabilmiş değilim. Her iki bakanı da bu hususta bir kez daha düşünmeye davet ediyorum.

Güntay Şimşek'in yazısının tamamını okumak için tıklayınız



