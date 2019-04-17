Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen pazar günü Bolu'nun Güneyfelakettin köyünde ağır iş makineleriyle kaçak define kazısı yapan 12 kişiyi suçüstü yakaladı. Zanlıların, iş makinelerini Güneyfelakettin köyüne 2 TIR'a yükleyerek getirdikleri belirlendi. Albay ve Emniyet Müdürü de Bolu'daki bir otelde gözaltına alındı.

ALBAY, EMNİYET MÜDÜRÜ, SİYASETÇİ VE İŞADAMLARI GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan zanlılar arasında Jandarma Muhabere Albay Kadri Y., Ankara Kaçakçılık Daire Başkanlığı'nda görevli 3. Sınıf emniyet müdürü Metin K., Kaçakçılık Daire Başkanlığı'nın bilişim altyapısını yapan şirketin sahibi Halil K., TBMM Konuk Evi işletmecisi Faruk E., işadamı Hasen Sezer Ç. ve AK Parti Ankara İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyesi Hasan K. da bulunuyor.

14 ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bolu Jandarma Komutanlığı tarafından sorgulanan 14 zanlı Bolu Adliyesi'ne sevk edildi. Albay Kadri Y., Emniyet Müdürü Metin K., bilişim şirketi sahibi Halil K., TBMM Konuk evi işletmecisi Faruk E. ve işadamı Hasan Sezer Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ak Parti Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi Hasan K., işadamları Sezai Ö. Ve Hacı Ahmet K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İş makinesi operatörleri ve işçi olarak çalışan 6 kişi de serbest kaldı.

GİZLİ GÖREVDEYİZ DEYİP KAZI YAPMAK İSTEMİŞLER

Kaçak define kazısının detayları da oraya çıktı. 13 Nisan 2019 günü kendilerini Jandarma Muhabere Albay Kadri Y. ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürü olarak tanıtan Metin K. ve beraberlerindeki Halil K. ve Hasan Sezer Ç.'nin Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ettikleri belirlendi.

Tutanak altına alınan bu ziyaret sırasında, Kadri Y.'nin, "gizli bir görev için geldiklerini, bu görevi hacı isimli şahıstan öğrendiğini, ve işin başında külliyeden birsinin olduğun, Bolu'da bir operasyon yapılacağının, operasyon ile ilgili detayları Emniyet Müdürü Metin K.''nın anlatıcının" söyledi.

Emniyet Müdürü Metin K.'da, "Güneyfelakettin köyünde bir kazı yapılacak, bu konuda tüm araştırmalar yapıldı. Kazı sonrasında çıkan malzemeler, Ankara'ya külliyeye götürülecek. Gizli ödeneğe aktarılacak. Bölgede jandarma ve sivil kimsenin bulunmamasını istedi.

Bolu Başsavcılığı'na bu olayın intikal etmesi üzerine, Başsavcılık jandarma ekiplerine bu kişiler yönelik operasyon talimatı verdi.

14 Nisan 2019 günü, Güneyfelakettin Köyü, Kaya Altı Mevkiinde bulunan A.Y. Ve Ş.Y. İsimli kişilere ait tarlada iki adet iş makinesiyle kaçak kazı yapan şüpheli 12 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürü ve Albay'da Bolu'daki bir otelde yakalandı.