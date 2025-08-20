Bolu'da yangın! Rüzgarla yayıldı!
Bolu'da korkutan bir orman yangını çıktı. Alevlerin rüzgarla büyüdüğü yangına müdahale başlatıldı
Bolu'nun Mengen ilçesinde orman yangını çıktı, ekipler alevlere müdahale ediyor.
DHA'nın haberine göre Mengen-Devrek kara yolunun Kaymakcuma mevkisinde, saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı.
Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, rüzgar nedeniyle büyüyen yangına müdahale etmeye başladı. Bölge halkı da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.