'Pako' ile aramada TIR'ın aküsüne gizlenen uyuşturucu bulundu BOLU'da, Anadolu Otoyolu'nda durdurulan TIR'da narkotik köpeği 'Pako' ile yapılan aramalarda, TIR'ın aküsüne gizlenmiş 22 kilo 100 gram toz esrar ve 83 bin 824 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

BOLU'da, Anadolu Otoyolu'nda durdurulan TIR'da narkotik köpeği 'Pako' ile yapılan aramalarda, TIR'ın aküsüne gizlenmiş 22 kilo 100 gram toz esrar ve 83 bin 824 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda uygulama yaptı. Uygulama kapsamında bir TIR durduruldu. TIR'da narkotik köpeği Pako ile arama yapıldı. Aramalarda, TIR'ın aküsünün içinde 22 kilo 100 gram toz esrar, 14 kilo 250 gram ağırlığında 83 bin 824 adet uyuşturucu hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. TIR'da bulunan İ.D.(33) ve Libya uyruklu K.A. (40) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.