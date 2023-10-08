Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        'Pako' ile aramada TIR'ın aküsüne gizlenen uyuşturucu bulundu

        BOLU'da, Anadolu Otoyolu'nda durdurulan TIR'da narkotik köpeği 'Pako' ile yapılan aramalarda, TIR'ın aküsüne gizlenmiş 22 kilo 100 gram toz esrar ve 83 bin 824 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 12:21 Güncelleme: 08.10.2023 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Pako' ile aramada TIR'ın aküsüne gizlenen uyuşturucu bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU'da, Anadolu Otoyolu'nda durdurulan TIR'da narkotik köpeği 'Pako' ile yapılan aramalarda, TIR'ın aküsüne gizlenmiş 22 kilo 100 gram toz esrar ve 83 bin 824 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda uygulama yaptı. Uygulama kapsamında bir TIR durduruldu. TIR'da narkotik köpeği Pako ile arama yapıldı. Aramalarda, TIR'ın aküsünün içinde 22 kilo 100 gram toz esrar, 14 kilo 250 gram ağırlığında 83 bin 824 adet uyuşturucu hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. TIR'da bulunan İ.D.(33) ve Libya uyruklu K.A. (40) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları gece boyu sürdü
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları gece boyu sürdü
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Saldırılar gece boyu sürdü!
        Saldırılar gece boyu sürdü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Hepsi 5 dakika: Otomobil, gösterge, kasa
        Hepsi 5 dakika: Otomobil, gösterge, kasa
        Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek
        Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hayalet köyden sanat köyüne
        'Ne bakıyorsun' diyerek esnafı yüzünden bıçakladı!
        'Ne bakıyorsun' diyerek esnafı yüzünden bıçakladı!
        Metrobüste üniversite öğrencisine taciz iddiası!
        Metrobüste üniversite öğrencisine taciz iddiası!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Bolu'da tırın aküsünde 36 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Bolu'da tırın aküsünde 36 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Bolu'da bantlanmış poşet içinde köpek ölüsü bulundu
        Bolu'da bantlanmış poşet içinde köpek ölüsü bulundu
        36. Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali başladı
        36. Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali başladı
        Koli bantlarıyla bağlanmış poşette ölü köpek bulundu
        Koli bantlarıyla bağlanmış poşette ölü köpek bulundu
        Gölcük´te çam ağaçları arasında yoga
        Gölcük´te çam ağaçları arasında yoga
        Gölcük Tabiat Parkı'nda yoga etkinliği
        Gölcük Tabiat Parkı'nda yoga etkinliği