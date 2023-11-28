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        Bolu'da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programı düzenlendi

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde (BAİBÜ), "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 11:14 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:14
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        Bolu'da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programı düzenlendi
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        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde (BAİBÜ), "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

        Vali Erkan Kılıç, programda yaptığı konuşmada, İslam dini ve kültüründe kadının değerli olduğunu belirterek, "Kadın, annedir, eştir, kız kardeştir. Sevgisiyle, merhametiyle, özverisiyle toplumumuzu ayakta tutan ailenin temeli, cesareti, disiplini ve azmiyle Türk milletinin varoluş sürecinde yapı taşıdır. Nene Hatunlar, Şerife Bacılar ve nice kadınlarımız omuz omuza verilen kurtuluş mücadelemizin sembolü olmuşlardır." ifadelerini kullandı.

        Her alanda başarılarıyla adından söz ettiren Türk kadınının, ülkenin kalkınma hamlesinde her zaman ön saflarda yer aldığını vurgulayan Kılıç, şöyle konuştu:

        "Medeniyetlerin temeli ve korunmasında büyük bir güç olan kültür, bilinçli, eğitimli insanlar sayesinde devamlılık kazanır. Medeniyetlerin devamında rol alan fertleri yetiştiren kadınlarımızın eğitim seviyeleri arttıkça da milletlerin ve devletlerin bekası daim olur. Medeniyetlerin muasır hale gelmesi, kadınlara verilen değer ve haklarla doğru orantılıdır. Kadına yönelik şiddetle mücadelede, tüm paydaşların aktif olarak katılımı ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu konuda hep birlikte atacağımız adımlar, kadınlarımızın güvenliği için daha kısa sürede ve etkin çözümler oluşturacaktır."

        Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdür Vekili Demet Taşören'in moderatörlüğünü yaptığı programda, Prof. Dr. Nazmiye Yıldırım, Prof. Dr. Hamit Coşkun ve Doç. Dr. Hikmet Yağlı Mavil, katılımcılara kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi aktardı.

        Daha sonra Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Tiyatro Topluluğu tarafından "Kukla", "Sıradan Bir Gün" ve "Ödül Devretmesin" adlı gösteriler sergilendi.

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