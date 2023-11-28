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        Bolu'da iki ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 12:16 Güncelleme: 28.11.2023 - 12:16
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        Bolu'da iki ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

        İstanbul istikameti Dörtdivan kavşağı mevkisinde 34 NR 9564, 24 EGY 83, 34 EAP 880 ve 06 CJC 035 plakalı otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Ambulansla Gerede ve Bolu'daki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Otoyolun Yeniçağa mevkisinde ise B.K. idaresindeki 54 D 8425 plakalı tır ile M.Ş. yönetimindeki 60 AEE 256 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki 2 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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