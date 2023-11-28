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        CHP´ye geri dönen Tanju Özcan´a, Bolu'da coşkulu karşılama

         BOLUBelediyeBaşkanı Tanju Özcan, CHP´ye geri dönmesinin ardından Ankara dönüşünde partililer tarafından il başkanlığı önünde coşkuyla karşılandı. CHP´den belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yapan Özcan, "Hep birlikte çalışacağız. Bugünden itibaren seçimin startını veriyoruz. Bolu merkezde bir Türkiye rekoru kıracağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 20:38 Güncelleme: 28.11.2023 - 20:40
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        CHP´ye geri dönen Tanju Özcan´a, Bolu'da coşkulu karşılama
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         BOLUBelediyeBaşkanı Tanju Özcan, CHP´ye geri dönmesinin ardından Ankara dönüşünde partililer tarafından il başkanlığı önünde coşkuyla karşılandı. CHP´den belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yapan Özcan, "Hep birlikte çalışacağız. Bugünden itibaren seçimin startını veriyoruz. Bolu merkezde bir Türkiye rekoru kıracağız" dedi.

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 2023 milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından, CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´na yaptığı sert eleştiriler sonrasında kesin ihraç talebiyle partisinin Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 26 Temmuz Çarşamba günü Tanju Özcan´ı partiden ihraç etti. Partiden ihraç edilen Özcan, 4-5 Kasım´da CHP´nin 38. Olağan Kurultayında Özgür Özel´in genel başkan seçilmesinin ardından, af başvurusunda bulundu. CHP´nin `100´üncü Yıl Affı´ kapsamında, Özcan´ın af başvurusu 27 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilen MYK ve PM toplantılarında görüşüldü. Görüşmeler sonucu Tanju Özcan tekrar CHP´ye kabul edildi.

        'YENİ GELMEDİM, GERİ GELDİM'

        CHP´ye dönen Özcan, kararın açıklandığı saatlerde Ankara´ya gitti. Ankara dönüşü Özcan´ı, Bolu CHP İl Başkanlığı önünde coşkulu karşılama töreni düzenlendi. Ankara'dan uzun araç konvoyu ile kente dönen Özcan'ı, İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç ve partililer karşıladı. İl Başkanlığı önünde partililere seslenen Tanju Özcan, CHP´de bir değişim hareketinin başladığını vurgulayarak, "Aslında ben yeni gelmedim, geri geldim. Ben zaten hiçbir zaman kalbimdeki 6 oku oradan çıkartmadım. Sadece hukuken bir bağ kesilmesi olmuştu. Çok şükür Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayan değişim sonrasında, biz de baba ocağımıza, Cumhuriyet Halk Partisine alnımızın akıyla, dik bir şekilde dönmüş olduk" diye konuştu.

        'BOLU´DA TÜRKİYE REKORU KIRACAĞIZ'

        Başkan Özcan, Bolu´da yerel seçimde Türkiye rekoru kıracaklarını ifade ederek açıklamalarına şöyle devam etti:

        "Hep birlikte çalışacağız, üzerimizdeki varsa ölü toprağını hızlı bir şekilde atacağız. Bolu merkezde bir Türkiye rekoru kıracağız. AK Parti Konya´dan ne kadar oy alıyorsa, CHP Karşıyaka´dan ne kadar oy alıyorsa, biz de onların oy oranını geçip bir Türkiye rekorunu kırmaya hazırlanıyoruz. Bunu da hep birlikte başaracağız. Ama bize düşen artık bugünden itibaren seçimin startını veriyoruz. Herkesin elini sıkacağız, herkese yaptıklarımızı anlatacağız ve Bolu´da unutulmayacak, tarihe geçecek bir seçim zaferiyle buradan ayrılacağız."

        Konuşmasının ardından parti binasına geçen Özcan, Bolu Belediye Başkanlığı için, CHP´den aday adaylığı başvurusunu yaptı.

        PARTİ DUVARINA FOTOĞRAFINI ELİYLE ASTI

        Tanju Özcan, partiden ihraç edilmesinin ardından CHP´li belediye meclis üyesi İlkay Bayrak tarafından çöpe atılan parti duvarındaki fotoğrafını kendi eliyle tekrar duvara astı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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