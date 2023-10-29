Bolu´da 14 yıl aradan sonra stadyumda bayram coşkusu

BOLU´da,29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nın 100´üncü yılı, 14 yıl aradan sonra tekrar Atatürk Stadyumu'nda coşkuyla kutlandı. 15 bin kişinin katıldığı kutlamada 1923 kişiyle 'Harmandalı' oynanırken, komandoların yürüyüşü alkış aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100´üncü yılı, Bolu´da coşkuyla kutlandı. 14 yıl aradan sonra yeniden Bolu Atatürk Stadyumu´nda gerçekleştirilen kutlamalara yaklaşık 15 bin vatandaş katıldı. Stadyumun tamamı Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle kutlamalara gelen vatandaşlarla doldu. Program, Vali Erkan Kılıç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu 2'nci Komando Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çelik´in vatandaşlarla dolan tribünleri selamlamasıyla başladı. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın mesajı okundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla devam eden programın açılış konuşmasını Vali Erkan Kılıç yaptı. Konuşmanın sonrasında kutlama etkinlikleri gerçekleştirildi. Halk oyunları gösterisi yapıldı. Ardından Bolu Mehteran ekibi marşlar söyledi. Kutlama programı ilkokul öğrencisi 2 çocuğun zeybek gösterisiyle devam etti.

Kutlamalar kapsamında Cumhuriyet´in 1923 yılında ilan edilmesine özel gösteri hazırlandı. Cumhuriyet´in 100´üncü yılında, 1923 kişiyle Harmandalı oynandı. Katılımcıların alkışlarıyla eşlik ettiği Harmandalı büyük beğeni topladı.

14 yıl aradan sonra Atatürk Stadyumu´nda gerçekleştirilen kutlamada okulların, sporcuların ve komandoların kortej geçişi de oldu. Sis bombaları içerisinde yürüyen Bolu 2'nci Tugay Komutanlığı'na bağlı komandolar, vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı. Tüm stadyum, Türk bayraklarıyla komandoların, okulların ve sporcuların geçişine eşlik etti.