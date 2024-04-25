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        Kuvvetli rüzgarda ağaç durağın üzerine devrildi

        BOLU'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç otobüs durağının üzerine devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 20:38 Güncelleme: 25.04.2024 - 20:40
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        Kuvvetli rüzgarda ağaç durağın üzerine devrildi
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        BOLU'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç otobüs durağının üzerine devrildi.

        Kentte aralıklarla etkili olan kuvvetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Gölyüzü Mahallesinde kaldırımın kenarında bulunan ağaç otobüs durağının üzerine devrildi. Ağacın devrildiği sırada durakta kimsenin olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye gelen Bolu Belediyesi ekipleri devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Durak, devrilen ağaç nedeniyle zarar gördü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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