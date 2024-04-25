Kuvvetli rüzgarda ağaç durağın üzerine devrildi

Kentte aralıklarla etkili olan kuvvetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Gölyüzü Mahallesinde kaldırımın kenarında bulunan ağaç otobüs durağının üzerine devrildi. Ağacın devrildiği sırada durakta kimsenin olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye gelen Bolu Belediyesi ekipleri devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Durak, devrilen ağaç nedeniyle zarar gördü.

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