Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu jandarması etkinliklerle anaokulu öğrencilerine hayvan sevgisi aşılıyor

        Bolu'da jandarma ekipleri, anaokulu öğrencilerine hayvan sevgisi aşılamak için etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 13:58 Güncelleme: 05.10.2023 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu jandarması etkinliklerle anaokulu öğrencilerine hayvan sevgisi aşılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da jandarma ekipleri, anaokulu öğrencilerine hayvan sevgisi aşılamak için etkinlik düzenledi.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Yumrukaya köyü ve Mebrure-İlhan Bağışgil anaokullarındaki öğrencilerle bir araya geldi.

        Okul bahçelerindeki ağaçlara kuş yuvaları asan ekipler, öğrencilere hayvanları anlatan çeşitli okuma ve boyama kitapları da hediye etti.

        Etkinliklere heyecanla eşlik eden anaokulu öğrencileri, yuvalara yem bıraktı.

        Öğrencilerle yakından ilgilenen jandarma ekipleri, miniklere hayvan sevgisi aşılamayı sürdürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        ASRİAD'tan "Bolu Yüzyılı İçin Vizyon Manifestosu"
        ASRİAD'tan "Bolu Yüzyılı İçin Vizyon Manifestosu"
        AK Parti Bolu İl Başkanı Güner'den partisinin olağanüstü kongresine ilişkin...
        AK Parti Bolu İl Başkanı Güner'den partisinin olağanüstü kongresine ilişkin...
        Cezaevi firarisi, yorgan altında gizlenirken bulundu
        Cezaevi firarisi, yorgan altında gizlenirken bulundu
        Bolu'da firari hükümlü saklandığı evde yorganların arasında yakalandı
        Bolu'da firari hükümlü saklandığı evde yorganların arasında yakalandı
        BAİBÜ'de "Madde Bağımlılığı ile Mücadele" programı
        BAİBÜ'de "Madde Bağımlılığı ile Mücadele" programı
        Boluspor, Göztepe maçına hazırlanıyor
        Boluspor, Göztepe maçına hazırlanıyor