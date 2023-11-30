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        Bolu'da Halk Günü toplantısı yapıldı

        Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında, Halk Günü toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 14:25 Güncelleme: 30.11.2023 - 15:21
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        Bolu'da Halk Günü toplantısı yapıldı
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        Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında, Halk Günü toplantısı düzenlendi.

        Valilikte gerçekleştirilen toplantıda Vali Kılıç, vatandaşların talep, şikayet ve önerilerini dinledi.

        Vali Kılıç, vatandaşların devlet ile buluşma noktalarından biri olan toplantıda, taleplerin çözüme kavuşturulması için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

        Toplantı, daha önce gelen taleplerle ilgili yapılan çalışmaların ele alınmasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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