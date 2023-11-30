Bolu'da Halk Günü toplantısı yapıldı
Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında, Halk Günü toplantısı düzenlendi.
Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında, Halk Günü toplantısı düzenlendi.
Valilikte gerçekleştirilen toplantıda Vali Kılıç, vatandaşların talep, şikayet ve önerilerini dinledi.
Vali Kılıç, vatandaşların devlet ile buluşma noktalarından biri olan toplantıda, taleplerin çözüme kavuşturulması için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.
Toplantı, daha önce gelen taleplerle ilgili yapılan çalışmaların ele alınmasıyla sona erdi.
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