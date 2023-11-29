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        Okuldaki farkındalık eğitiminde ortaya çıkan cinsel istismara 10 yıl hapis

        BOLU'nun Mudurnu ilçesinde 3 yıl önce ahırda komşusunun cinsel istismarına uğrayan C.Y., (15) adlı kız çocuğu, okulda düzenlenen farkındalık eğitiminde yaşadığının cinsel istismar olduğunun bilincine vararak, durumu rehber öğretmenine anlattı. C.Y.'nin anlattıklarının ardından tutuklanan Ercan A., 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan yargılandığı davada 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 18:08 Güncelleme: 29.11.2023 - 18:08
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        Okuldaki farkındalık eğitiminde ortaya çıkan cinsel istismara 10 yıl hapis
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        BOLU'nun Mudurnu ilçesinde 3 yıl önce ahırda komşusunun cinsel istismarına uğrayan C.Y., (15) adlı kız çocuğu, okulda düzenlenen farkındalık eğitiminde yaşadığının cinsel istismar olduğunun bilincine vararak, durumu rehber öğretmenine anlattı. C.Y.'nin anlattıklarının ardından tutuklanan Ercan A., 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan yargılandığı davada 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 2020 yılında Mudurnu ilçesindeki bir köyde meydana geldi. O dönem 12 yaşında olan C.Y, saklambaç oynadıkları sırada evinin yanında bulunan ahırdaki kıyafet değiştirme bölümüne saklandı. Bu sırada Ercan A., iddiaya göre eşi ahırda inekleri sağdığı sırada kıyafet değiştirme bölümüne saklanan küçük kızın yanına giderek cinsel istismarda bulundu. Ercan A., sonrasında ise küçük kıza yönelik cinsel istismarını sürdürmeye devam etti. C.Y, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan çocuk istismarı ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık eğitimi için okula gelen uzman ekibe komşusunun kendisine yönelik sürdürdüğü 3 yıldır devam eden cinsel istismarı anlattı.  Okul yönetiminin ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Ercan A., 23 Ocak 2023'te çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ercan A. hakkında 15 yıl hapis istemiyle `Çocuğun nitelikli cinsel istismarı´ suçlamasıyla dava açıldı.

        'YILLAR SONRA HUZURUMUZU BOZMAK İÇİN ŞİKAYETÇİ OLDU'

        10 aydır tutuklu yargılanan Ercan A., Bolu 1´inci Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşısına çıktı. Savunmasını yapan Ercan A., "C.Y.´yi çocukluğundan beri tanırım. Kendisinin anne ve babası ayrı olduğu için bu durumdan etkilenmesin diye kendi çocuklarımı onun yanında bile sevmezdim. Kendisinin aile huzuru olmadığı için bizim de aile huzurumuzu bozmak niyetiyle iddia ettiği şeylerden yıllar sonra kötü niyetli olarak hakkımda şikayetçi olmuştur. Benim C.Y´ye hiçbir şekilde kötü davranışım olmamıştır. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

        Ercan A.´ın mahkeme heyeti tarafından 10 yıl 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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