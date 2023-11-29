Bolu'da çekici yandı, taşıdığı araçta hasar oluştu

Bolu'da seyir halindeyken yanan çekici kullanılamaz hale geldi, taşıdığı araçta hasar oluştu.

Bolu-Seben kara yolu Yanık mevkisinde üzerindeki arızalı araçla seyir halinde giden Ahmet A. idaresindeki 14 ACA 109 plakalı çekicide bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Aracı durduran sürücü, alevleri söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi.

Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, çekici kullanılamaz hale geldi, taşıdığı araçta hasar oluştu.

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