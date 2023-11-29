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        Bolu'da cinsel istismardan yargılanan sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi

        Bolu'da komşusunun kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 16:55 Güncelleme: 29.11.2023 - 16:55
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        Bolu'da cinsel istismardan yargılanan sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi
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        Bolu'da komşusunun kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık E.A. (38) ile 2019 yılında 11 yaşındayken cinsel istismara uğradığı öne sürülen C.Y. ile yakınları, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

        Mağdur C.Y. köyde komşusu olan sanığın cinsel istismarına uğradığını öne sürerek, şikayetçi olduğunu söyledi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını temsilen duruşmayı takip eden avukat da sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık E.A. ise suçsuz olduğunu savunarak, tahliyesini ve beraatini istedi.

        Mahkeme heyeti, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası verdiği sanık E.A'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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