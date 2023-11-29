Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu´da kuvvetli rüzgar; tabiat parkındaki ağaçlar devrildi

        BOLU´dakentin yüksek kesimlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan ağaçlar devrilirken, ahşap çitler de zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 15:28 Güncelleme: 29.11.2023 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu´da kuvvetli rüzgar; tabiat parkındaki ağaçlar devrildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU´dakentin yüksek kesimlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan ağaçlar devrilirken, ahşap çitler de zarar gördü.

        Bolu´da kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kuvvetli rüzgar etkili oldu. Şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı'nda rüzgar nedeniyle ağaçlar devrilerek, yürüyüş yolunu kapattı. Tabiat parkı çevresindeki ahşap çitler ve banklar da zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışması başlatılırken, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        Warren Buffet'ın sağ kolu yaşamını yitirdi
        Warren Buffet'ın sağ kolu yaşamını yitirdi
        Şiddeti sağanak sele yol açtı!
        Şiddeti sağanak sele yol açtı!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        Seçil Erzan dosyasında şoke eden tanık ifadesi!
        Seçil Erzan dosyasında şoke eden tanık ifadesi!
        İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti
        İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        200 metre yüksekliğe kaya parçaları püskürdü!
        200 metre yüksekliğe kaya parçaları püskürdü!
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        Özür diledi
        Özür diledi
        Teknede aşk pozu
        Teknede aşk pozu
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        150 milyon liralık maç!
        150 milyon liralık maç!
        Altına Fed dopingi
        Altına Fed dopingi
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar

        Benzer Haberler

        CHP´ye geri dönen Tanju Özcan´a, Bolu'da coşkulu karşılama
        CHP´ye geri dönen Tanju Özcan´a, Bolu'da coşkulu karşılama
        Bolu'da iki ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı
        Bolu'da iki ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı
        Bolu'da kaza sonucu ölen kızıl geyik tahnit yapılarak sergilenecek
        Bolu'da kaza sonucu ölen kızıl geyik tahnit yapılarak sergilenecek
        Suat Çelen, Paris Olimpiyatları'nın yapılacağı 2024'ü Türk cimnastiğinin yı...
        Suat Çelen, Paris Olimpiyatları'nın yapılacağı 2024'ü Türk cimnastiğinin yı...
        Bolu'da çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli yakalandı
        Bolu'da çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli yakalandı
        Bolu'da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programı...
        Bolu'da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programı...