Bayır Deresi kirlilikten yeşile büründü

Derede balık tuttuklarını da belirten Otçu, "Şimdi burada milyonlarca sivrisinek ve koku var. Biz eskiden burada piknik yapıyorduk. Şimdi hiç kimse bu tarafa uğradığı yok. Ama bu dere gerçekten buradaki insanların sağlığına zararlı. Biz çocukken bu dere şıkır şıkırdı. Bunu o eski haline getirmek için devletin elinde imkanlar var. Getirebilirler ama niye getirilmiyor? Biz de bunu anlamış değiliz." dedi.