Ağırlaştırılmış müebbetten beraate!

Erzurum'da, Rus uyruklu kız arkadaşını cam parçasıyla öldürdüğü iddiasıyla "Kadına karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Suriye uyruklu sanık, delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

AA'da yer alan habere göre Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, taraf avukatları ile maktul Anastasiia Emelianova'nın arkadaşları katıldı. Tutuklu sanık Suriye uyruklu Mohammad Nizar A. ise duruşmaya Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Davanın kamuoyuna mal olduğuna işaret eden Osman, "Bugün dosyamız karara çıktı ancak hiç beklemediğimiz bir sonuçla karşı karşıyayız. Aslında eril yargının yine bir tezahürü ile karşı karşıya olduğumuzu söylememiz çok doğru ve yerinde olacaktır. Çünkü aslında sanık en başından beri yalnızca bir ifadesinde değil, üç farklı ifadesinde de birden farklı beyanlarda bulunmuştu. Her defasında suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarda bulunmuştu." diye konuştu.

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Osman, şüpheden sanık yararlanır ilkesini bildiklerini anlatarak, şöyle devam etti: "Ancak bu kadar bizim lehimize şüphe varken, başka hiçbir fail yokken, adeta sanığın mükafatlandırıldığı bir yargılamaya şahit olduk. Bu verilen kararın henüz gerekçesini bilmiyoruz, bir şerh var mı, bunu bilmiyoruz. 15 gün içerisinde gerekçeli kararı göreceğiz. Tabi ki istinaf hakkımızı kullanacağız. Üzgünüz ancak umutluyuz ve güçlüyüz. Mücadelemiz hep birlikte güçlü. Şüpheden sanık yaralanır ilkesinin bu kadar geniş yorumlandığı, ilk kararlardan birisi olabilir. Davanın takipçisi olacağız. Hiç beklemediğimiz bir beraat kararı ile karşı karşıyayız. Bu bir son ve net bir sonuç değil, verilen karar kesin karar değil. Maddi gerçeğin ortaya çıkması için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz."

Sanık avukatlarından Yılmaz Çelik ise davayla ilgili çok kez yanlış haberlerin yapılıp yayıldığını aktardı. Müvekkilinin suçsuz olduğuna inandıkları için davaya dahil olduklarını söyleyen Çelik, "Mahkeme geç de olsa adil bir karar verdi ama gerekçesine biz katılmıyoruz. Suçun sabit olmadığı kanaatindeyiz. Bu sebeple istinaf etmeyi düşünüyoruz. Çünkü delil yetersizliğinden beraat aldı. Bizim kanaatimiz suçun sabit olmadığı. Adalet geç de olsa tecelli etti, gecikmiş adalet adalet değildir." ifadesini kullandı.