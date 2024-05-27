Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yaralıyı ölmeden tabuta koydular! - Antalya'da inanılmaz görüntü!

        İnanılmaz görüntüler! Yaralıyı tabuta koyup, kamyonetle hastaneye götürdüler

        Antalya'da ortaya çıkan bir görüntü "pes artık" dedirtti. Kentte bir aracın çarptığı kişiyi çevredekiler tabuta koyarak kamyonete taşıdı. İsmi öğrenilemeyen kişi, hastaneye bu şekilde götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 16:15 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde bir aracın çarptığı yaralı, çevredekiler tarafından tabuta konularak, kamyonetle hastaneye götürüldü.

        2

        DHA'nın haberine göre olay 24 Mayıs'ta meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, bir aracın çarpmasıyla yaralandı.

        3

        Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ekibi sevk edilirken, yaralıya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

        4

        Ambulans gecikince, bölgedekiler yaralıyı bir araçla hastaneye götürmeye karar verdi.

        5

        Henüz nereden temin edildiği bilinmeyen üstü açık tabuta konulan yaralı, kamyonetin arkasına yüklenerek ilçedeki hastaneye götürüldü.

        6

        O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

        #haberler
        #Antalya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        3 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Faslı yolcunun ölümüne neden olan taksiciye 6 yıl 8 ay hapis
        Faslı yolcunun ölümüne neden olan taksiciye 6 yıl 8 ay hapis
        İşte muhtemel rakipler!
        İşte muhtemel rakipler!
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        AB içinde 'Macaristan' krizi
        AB içinde 'Macaristan' krizi
        Oteldeki şüpheli ölümde yeni gelişme!
        Oteldeki şüpheli ölümde yeni gelişme!
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        "Bir renge ve bir isme malik olmak"
        "Bir renge ve bir isme malik olmak"
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        F1'e ünlü akını
        F1'e ünlü akını
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü