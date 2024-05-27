Faslı yolcunun ölümüne neden olan taksiciye 6 yıl 8 ay hapis
İstanbul Beyoğlu'nda taksisine almadığı gerekçesiyle bagaja vurarak tepki gösteren Fas uyruklu Jamal Doumane'yi döverek ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan taksici Doğan Güç 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Beyoğlu'nda Faslı yolcu Jamal Doumane'nin ölümüne neden olan taksici Doğan Güç'ün yangılandığı davanın karar duruşması görüldü.
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Doğan Güç getirilirken, ölen Jamal Doumane'nin eşi ile kızı 'şikayetçi' sıfatıyla hazır bulundu.
"TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUM"
Duruşmada söz verilen şikayetci Fatima Krib, "Türk adaletine, Türk halkına güveniyorum. Adaletin tecelli etmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.
Jamal Doumane kızı Chaimae Doumane ise, "Babasız kalmanın ne kadar kötü ve zor olduğunu belirtmek isterim. Hayatım elimden alındı. Türk adaletine güveniyorum" dedi.
"KEŞKE O GÜN EVDEN HİÇ ÇIKMASAYDIM DA BÖYLE BİR ŞEY OLMASAYDI"
Duruşmada savunma yapan sanık Doğan Güç, "Ben bu olay olsun istemezdim, böyle bir şey yapmak da istemezdim. Keşke o gün evden hiç çıkmasaydım da böyle bir şey olmasaydı. Keşke maktul aracıma vurmasaydı da ben de araçtan inmeseydim. Şahsın ailesinden tekrar özür diliyorum. Böyle olsun istemedim, keşke de olmasaydı. Yüce adaletin vereceği karara saygı duyuyorum" dedi.
6 YIL 8 AY HAPİS
Kararını açıklayan mahkeme, sanık Doğan Güç'ü "kasten yaralama sonucunda ölüme neden olma" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.
Güç hakkında haksız tahrik uygulanmadı.