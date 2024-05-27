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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul Havalimanı, 13-19 Mayıs'ta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul Havalimanı, 13-19 Mayıs'ta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

        İstanbul Havalimanı, 13-19 Mayıs'ı kapsayan dönemde, günlük ortalama 1434 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak belirlendi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 27.05.2024 - 16:12 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:31
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        İstanbul, Avrupa'nın zirvesinde
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        Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 13-19 Mayıs'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

        İstanbul Havalimanı'nın, bu dönemde günlük ortalama 1434 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada olduğu raporda yer aldı.

        Bu havalimanını günlük 1412 uçuşla Amsterdam Schiphol ve 1326 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.

        Euromonitor International'ın verilerine göre, İstanbul 2023'te dünyanın en çok ziyaret edilen şehri oldu. Havayoluyla 20 milyondan fazla uluslararası ziyaretçinin geldiği İstanbul, 2022'ye göre yüzde 26'lık bir ziyaretçi artışı gördü. İstanbul’u 18,8 milyon ziyaretçiyle Londra ve 16,8 milyon kişiyle Dubai izledi.

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