İsrail ve Mısır askerleri arasında çatışma!
İsrail ile Mısır askerleri arasında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı yakında çatışma yaşandığı bildirildi. İsrail basınına göre bir Mısır askeri öldü.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nda Mısır askerleri ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, olayın soruşturulduğu ve Mısır tarafıyla diyalogun devam ettiği vurgulandı.
"Birkaç saat önce Mısır sınırında bir ateş açma olayı meydana geldi. Olay inceleniyor ve Mısırlılarla görüşmeler yapılıyor" açıklamasında bulunuldu.
Öte yandan İsrail basını, çatışmada bir Mısır askerinin öldüğünü ileri sürdü.
Mısır makamları da bir Mısır askerinin ölümüne neden olan sınır çatışmasının araştırıldığını açıkladı.
İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.
Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.