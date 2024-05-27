İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nda Mısır askerleri ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, olayın soruşturulduğu ve Mısır tarafıyla diyalogun devam ettiği vurgulandı.

"Birkaç saat önce Mısır sınırında bir ateş açma olayı meydana geldi. Olay inceleniyor ve Mısırlılarla görüşmeler yapılıyor" açıklamasında bulunuldu.

Öte yandan İsrail basını, çatışmada bir Mısır askerinin öldüğünü ileri sürdü.

Mısır makamları da bir Mısır askerinin ölümüne neden olan sınır çatışmasının araştırıldığını açıkladı.