Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberine göre İstanbul Pendik'te, Dumlupınar Mahallesi Işık Sokak'ta, öğle saatlerinde sokakta yaşayan bir evsiz, çöp konteynerinde yiyecek, giyecek ararken, vücut bütünlüğü olmayan bir erkeğe ait ceset gördü.

FARKLI KONTEYNERLERDE AYNI DEHŞET Evsiz vatandaşın olayı polise bildirdiği dakikalarda bölgedeki temizlik işçileri de başka bir konteynerde ceset parçalarıyla karşılaştı.

4 AYRI KONTEYNERE CESET PARÇALARI ATILMIŞ Polis tarafından yapılan çalışmada, 4 ayrı çöp konteynerinde cesede ait uzuvlar bulunuldu. Bölgede çöp toparlanması yasaklanırken, bölgede bir de kanlı battaniyenin bulunduğu öğrenildi.

KİMLİK TESPİT ÇALIŞMASI YAPILIYOR 4 sokakta, 4 farklı konteynerde bulunan cansız bedenin parçaları olay yeri inceleme ekiplerince toplanırken, maktulün kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.