Stat:Atatürk

Hakemler:Fatih Tokail, Kemal Elmas, Serdar Osman Akarsu

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 90+3 Tolunay Artuç), Oulare, Onur Ulaş, Vusal Iskandarlı (Dk. 85 Hüsamettin Yener), Tunahan Çiçek (Dk. 69 Adel Bettaieb), Avramovski, Batuhan İşçiler (Dk. 46 Ercan Coşkun), Diarrassouba, Anıl Koç (Dk. 46 Kubilay Sönmez)

Teksüt Bandırmaspor: Gkelios, Djitte, Emirhan Aydoğan, Soukou (Dk. 84 Emre Batuhan Adıgüzel), Metehan Mimaroğlu (Dk. 61 Jozefzoon), Rahmetullah Berişbek (Dk. 77 Mustafa Çeçenoğlu), Foor (Dk. 61 Doğancan Davas), Levent Ayçiçek, Sergen Piçinciol, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkcı

Goller: Dk. 45+1 Posmac, Dk. 90+7 Adel Bettaieb (Boluspor), Dk. 90+10 Mustafa Çeçenoğlu (Teksüt Bandırmaspor)

Sarı kart: Dk. 2 Batuhan İşçiler, Dk. 90+9 Oulare (Boluspor), Dk. 90+7 Emirhan Aydoğan, Dk. 90+9 Mustafa Çeçenoğlu, 90+9 Hüseyin Eroğlu (teknik direktör) (Teksüt Bandırmaspor)

BOLU

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.