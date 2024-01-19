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        Yeniçağa'da çiftçiler verilen destekler konusunda bilgilendirildi

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, çiftçiler verilen destekler konusunda bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 16:00 Güncelleme: 19.01.2024 - 16:05
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        Yeniçağa'da çiftçiler verilen destekler konusunda bilgilendirildi
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        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, çiftçiler verilen destekler konusunda bilgilendirildi.

        Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Öğretmenler Lokalinde eğitim düzenlendi.

        Eğitimde, bu yıl çiftçilerin hangi desteklerden yararlanacağı, ekipman ve hayvan barınağı yapımı konusunda bilgi verildi.

        Çiftçilere, Kırsal Kalkınma Desteklemelerine son başvuru tarihinin 19 Şubat olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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