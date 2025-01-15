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        Cami önünde dilenirken yakalandı: 2 saatte bin 554 lira toplamış

        BOLU'da cami önünde dilenirken zabıta ekipleri tarafından yakalanan kadının üzerinden bin 554 TL çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 14:42 Güncelleme: 15.01.2025 - 14:45
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        Cami önünde dilenirken yakalandı: 2 saatte bin 554 lira toplamış
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        BOLU’da cami önünde dilenirken zabıta ekipleri tarafından yakalanan kadının üzerinden bin 554 TL çıktı. Kadının bu parayı 2 saatte topladığı öğrenildi.

        Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından İzzet Baysal Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde cami önünde dilencilik yapan kadın, Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Kadının üzerinden bin 554 TL çıktı. El konulan parayı 2 saatte dilenerek topladığı öğrenilen kadına, Zabıta ekipleri tarafından Kabahatler Kanunu kapsamında bin 406 TL idari para cezası kesildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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