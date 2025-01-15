Yasin Özcan, Aston Villa'da!

Kasımpaşa'nın yetiştirdiği, Türk futbolunun gelecek vadeden genç yıldız adayı Yasin Özcan, Aston Villa'ya transfer oldu.

Aston Villa'nın, Yasin için Kasımpaşa'ya 7 milyon Euro bonservis ve 1 milyon Euro da bonuslar olmak üzere toplam 8 milyon Euro ödeyecek.

Aston Villa ayrıca, yapılan anlaşma gereği Kasımpaşa'ya Yasin'in bir sonraki satışından %20 pay verecek.

Genç yıldız Kasımpaşa altyapısından Avrupa'ya transfer olan ilk futbolcu oldu.