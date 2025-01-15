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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya haberleri: Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde, sahilde inşa edilen 34 ev ve sosyal tesisin bulunduğu kaçak tatil köyü, belediye ekipleri tarafından 3 saatlik çalışmayla yıkıldı. O anlar kameraya da yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 13:16 Güncelleme: 15.01.2025 - 13:17
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        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde Denizköy sahil kesiminde kaçak olarak inşa edilen tek katlı 34 ev, 1 sosyal tesis ve avluların bulunduğu tatil köyü için mahkemeden yıkım kararı çıktı.

        BELEDİYE EKİPLERİ SAAT: 04.00'TE GİTTİ

        DHA'daki habere göre kararın ardından Karasu Belediyesi ekipleri, jandarma eşliğinde sabaha karşı 04.00’te bölgeye gitti.

        ÖNCE DIŞ DUVARLAR YIKILDI

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        Zabıta ekipleri, kaçak tatil köyünün duvarlarına tırmanarak içeriye girdi.

        İş makineleri, tatil köyünün dış duvarlarını yıkarak yıkıma başladı.

        3 SAATLİK ÇALIŞMAYLA HEPSİ YIKILDI

        Tek katlı yapılar, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla yıkıldı.

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