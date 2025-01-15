Bolu'da aracıyla çarptığı bisikletli çocuğu yaralayan kadının yargılanması sürdü

Kitirler Mahallesi'nde 10 Ağustos 2024'te kadın sürücü Gülcan M.U, Belkıs Sabancı Sokak'ta oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 12 yaşındaki bisikletli S.E.Y'ye otomobiliyle çarpmış, çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk aracın altında kalmıştı.

Sanığın ev hapsinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi ve Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesi için duruşmayı 12 Şubat'a erteledi.

Mağdur S.E.Y'nin ailesi ise sanık avukatının ev hapsi kararının kaldırılması isteğine itiraz etti.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ev hapsinde bulunan sanık Gülcan M.U. ve avukatı ile mağdur S.E.Y'nin (12) annesi Ş.Y. ve babası S.Y. ile avukatları katıldı.

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