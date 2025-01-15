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        Bolu'da aracıyla çarptığı bisikletli çocuğu yaralayan kadının yargılanması sürdü

        Bolu'nun Gerede ilçesinde oğluyla kavga ettiği iddiasıyla otomobiliyle çarptığı bisikletliyi yaralayan kadının yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 13:00 Güncelleme: 15.01.2025 - 13:00
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        Bolu'da aracıyla çarptığı bisikletli çocuğu yaralayan kadının yargılanması sürdü
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        Bolu'nun Gerede ilçesinde oğluyla kavga ettiği iddiasıyla otomobiliyle çarptığı bisikletliyi yaralayan kadının yargılanmasına devam edildi.

        Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ev hapsinde bulunan sanık Gülcan M.U. ve avukatı ile mağdur S.E.Y'nin (12) annesi Ş.Y. ve babası S.Y. ile avukatları katıldı.

        Mahkeme heyeti, mağdur çocuk S.E.Y. hakkında Adli Tıp Kurumundan istenen raporun gelmediğini belirtti.

        Duruşmada söz alan sanık avukatı, öğretmen olan müvekkilinin ev hapsi nedeniyle işine gidemediğini söyleyerek, ev hapsi kararının kaldırılmasını istedi.

        Mağdur S.E.Y'nin ailesi ise sanık avukatının ev hapsi kararının kaldırılması isteğine itiraz etti.

        Sanığın ev hapsinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi ve Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesi için duruşmayı 12 Şubat'a erteledi.

        - Olay

        Kitirler Mahallesi'nde 10 Ağustos 2024'te kadın sürücü Gülcan M.U, Belkıs Sabancı Sokak'ta oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 12 yaşındaki bisikletli S.E.Y'ye otomobiliyle çarpmış, çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk aracın altında kalmıştı.

        Sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun vücudunda kırıklar oluştuğu tespit edilmişti.

        Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Gülcan M.U'ya, mahkeme tarafından ev hapsi cezası verilmişti. İtiraz üzerine yeniden mahkemeye çıkarılan kadın tutuklanmış, ardından yeniden ev hapsiyle cezalandırılmıştı.

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Gülcan M.U'nun "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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