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        Boluspor, Kosta Aleksic ve Dean Liço'yu renklerine bağladı

        Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, Alagöz Holding Iğdır FK'den Kosta Aleksic ve Dean Liço ile anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 16:12 Güncelleme: 15.01.2025 - 16:12
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        Boluspor, Kosta Aleksic ve Dean Liço'yu renklerine bağladı
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        Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, Alagöz Holding Iğdır FK'den Kosta Aleksic ve Dean Liço ile anlaşma sağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Boluspor'un, forvet oyuncusu Aleksic'le sezon sonuna kadar, orta saha oyuncusu Liço ile ise 2,5 yıl anlaşma sağladığı bildirildi.

        Kariyerine OFK Belgrad takımında başlayan Sırbistan uyruklu Aleksic'in Vojvodina Novi Sad, Becej 1918, FK Cukaricki, Napredak, FK Indjija, FC Sevan, Iraklis ve Panserraikos takımlarında forma giydiği belirtilen açıklamada, futbolcunun, Alagöz Holding Iğdır FK forması ile 2024-2025 sezonunun ilk yarısında 18 maçta görev yaptığı aktarıldı.

        KF Skenderbeu takımında futbol hayatına başlayan ve profesyonel hayatında ayrıca Ascoli ile FK Partizani formaları giyen Liço'nun ise Alagöz Holding Iğdır FK forması altında bu sezon 17 maçta oynadığı kaydedildi.

        Öte yandan Bolu temsilcisi, orta saha oyuncusu Daniel Avramovski ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

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