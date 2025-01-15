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        Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

        Bolu'da Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 10:35 Güncelleme: 15.01.2025 - 10:35
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        Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
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        Bolu'da Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

        Gece sıcaklığının eksi 8 derece ölçüldüğü ilçede bulunan Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

        Bölgeyi ziyaret edenler, buz tutan gölün oluşturduğu manzarayı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

        Yetkililer, vatandaşları buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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