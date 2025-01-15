Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
Bolu'da Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.
Bolu'da Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.
Gece sıcaklığının eksi 8 derece ölçüldüğü ilçede bulunan Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.
Bölgeyi ziyaret edenler, buz tutan gölün oluşturduğu manzarayı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Yetkililer, vatandaşları buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda uyardı.
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