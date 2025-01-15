Fenerbahçe'nin istediği Talisca'da sıcak gelişme!
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna katmak istediği Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'da sıcak bir gelişme yaşandı ve Sambacı yıldızla sarı-lacivertliler arasında yaşanan o görüşme sızdırıldı.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun listesi doğrultusunda çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, bir süredir Anderson Talisca için girişimlerini sürdürüyordu.
Sambacı yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı ve sarı-lacivertlilerin oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı duyuruldu.
RİYAD'DA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
Africa Foot United kaynaklı haberde; Fenerbahçe yetkilileri ve Talisca, 14 Ocak Salı günü Riyad'da restaurantta bir araya geldi.
İki tarafın devre arasında transferin gerçekleşmesi için uzlaşıya vardığı ve önemli mesafe kat edildiği bildirildi.
AL-NASSR TUTUMDAN RAHATSIZ!
Brezilyalı yıldızla yollarını ayırmayı düşünen Al-Nassr'ın buna karşın oyuncunun bu tutumundan hoşuna gitmediği kaydedildi.
FLAŞ TAKAS İDDİASI!
Teknik direktör Stefano Pioli'nin Talisca'nın ayrılmasına sıcak baktığı ve kulüpler arası görüşmelerde En-Nesyri ile Talisca takasının gündeme geldiği haberin detaylarında yer aldı.