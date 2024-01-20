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        Kartalkaya'da yarıyıl tatili yoğunluğu başladı

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 14:35 Güncelleme: 20.01.2024 - 14:35
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        Kartalkaya'da yarıyıl tatili yoğunluğu başladı
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        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor.

        Ankara ile İstanbul arasında bulunan ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan kayak merkezi, yarıyıl tatilini karın keyfini çıkararak değerlendirmek isteyenlerin ilgi odağı oldu.

        Kayak merkezinde bulunan 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, yüzde 90 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

        Ziyaretçiler, kar kalınlığının 1,5 metre ölçüldüğü merkezde kayak ve snowboard yaparak tatillerini değerlendiriyor.

        Çocuklar ise kızaklarla kayarak gönüllerince eğleniyor.

        - "Sömestir bereketiyle geldi"

        Merkezde bulunan iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, gazetecilere, kayak merkezinde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşandığını belirterek, "Sömestir bereketiyle geldi." dedi.

        Avcı, tüm pistlerin açık olduğunu, gelecek hafta otellerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaşmasını beklediklerini söyledi.

        Yarıyıl tatilini eğlenerek geçirmeleri için çocuklara yönelik özel etkinlikler yaptıklarını aktaran Avcı, tatilcilere gece de kayak yapma imkanı sunacaklarını kaydetti.

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