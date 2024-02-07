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        Bolu'da yakalanan hırsızlık zanlısına adli kontrol

        Bolu'da arkadaşının evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 18:01 Güncelleme: 07.02.2024 - 18:01
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        Bolu'da yakalanan hırsızlık zanlısına adli kontrol
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        Bolu'da arkadaşının evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

        İddiaya göre, kent merkezinde bir iş yerinde çalışan S.A'nın para biriktirdiğini öğrenen İ.K, arkadaşının Tabaklar Mahallesi'ndeki evine camdan girerek yaklaşık 60 bin lirayı çaldı. Evine gittiğinde paralarının yerinde olmadığını fark eden S.A, durumu polise bildirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada hırsızlığın İ.K. tarafından yapıldığı belirlendi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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