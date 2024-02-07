Bolu'da yakalanan hırsızlık zanlısına adli kontrol

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada hırsızlığın İ.K. tarafından yapıldığı belirlendi.

İddiaya göre, kent merkezinde bir iş yerinde çalışan S.A'nın para biriktirdiğini öğrenen İ.K, arkadaşının Tabaklar Mahallesi'ndeki evine camdan girerek yaklaşık 60 bin lirayı çaldı. Evine gittiğinde paralarının yerinde olmadığını fark eden S.A, durumu polise bildirdi.

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