İş arkadaşının evine girip, biriktirdiği 60 bin TL'yi çaldı

Olay, geçen hafta Tabaklar Mahallesi'nde S.A.'ya ait evde meydana geldi. Fabrikada çalıştığı iş arkadaşı S.A.'nın para biriktirdiğini öğrenen İ.K., arkadaşı mesaide olduğu sırada evine gitti. Evin camından içeri giren İ.K., arkadaşının aylardır biriktirdiği 60 bin TL'yi çaldı. Eve geldiğinde paralarının yerinde olmadığını fark eden S.A., polise ihbarda bulundu. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İ.K.´yi yakalayıp gözaltına aldı. İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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