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        Yeniçağa'da, hayvan hareketleri kontrolü eğitimi düzenlendi

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, hayvan hareketleri kontrolü konusunda eğitim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 11:28 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:28
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        Yeniçağa'da, hayvan hareketleri kontrolü eğitimi düzenlendi
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        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, hayvan hareketleri kontrolü konusunda eğitim gerçekleştirildi.

        Yeniçağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik hayvan hareketleri ve yol kontrolleriyle ilgili eğitim düzenlendi.

        İlçe Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen eğitimde, veteriner hekim Aslı Artvinli tarafından hayvan hareketleri, yol kontrolleri, hayvan sevk raporları ve pasaportlarla ilgili bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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