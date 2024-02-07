Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, kalite belgesi verildi

Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kalite belgesi aldı.

İş sağlığı ve güvenliğinde mükemmelliği yakalayan Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türk Standardları Enstitüsünün kalite belgesini almaya hak kazandı.

Okul Müdür Yardımcısı Mustafa Ay, AA muhabirine, bu belgenin yaklaşık 4 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu belirterek, okuldaki kalite standartlarının en üst düzeye getirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Ay, alınan belgede eski ve yeni yöneticilerin, öğretmenlerin, yardımcı personelin ve tüm öğrencilerin katkısının bulunduğunu vurguladı.