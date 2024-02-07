Mudurnu'da servis şoförlerine güvenli sürüş eğitimi verildi

Eğitimde uzmanlar tarafından trafik kuralları, yapılan hatalar, kış şartlarında güvenli sürüş ve araçların kış şartlarına göre ayarlanması konularında bilgi verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından Abdurrahim Tırsi İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen eğitime, 40 servis şoförü katıldı.

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