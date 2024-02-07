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        Mudurnu'da servis şoförlerine güvenli sürüş eğitimi verildi

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, servis şoförlerine yönelik trafik eğitimi ve kış şartlarında güvenli sürüş eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 11:48 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:48
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        Mudurnu'da servis şoförlerine güvenli sürüş eğitimi verildi
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, servis şoförlerine yönelik trafik eğitimi ve kış şartlarında güvenli sürüş eğitimi düzenlendi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından Abdurrahim Tırsi İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen eğitime, 40 servis şoförü katıldı.

        Eğitimde uzmanlar tarafından trafik kuralları, yapılan hatalar, kış şartlarında güvenli sürüş ve araçların kış şartlarına göre ayarlanması konularında bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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