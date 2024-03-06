Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da aile içi tartışmada yeğenini tüfekle yaralayan kişi tutuklandı

        Bolu'da aile içi tartışmada tüfekle yeğenini yaralayan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 21:13 Güncelleme: 06.03.2024 - 21:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da aile içi tartışmada yeğenini tüfekle yaralayan kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da aile içi tartışmada tüfekle yeğenini yaralayan kişi tutuklandı.

        Kültür Mahallesi Bahriye Sokak'ta 6 Mart'ta aile içi tartışmada kocasından korumaya çalıştığı yeğeni S.Ş'yi (35) tüfekle yaraladıktan sonra polise teslim olan M.A.G'nin (55) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen M.A.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan yaralanan S.Ş'nin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

        - Olay

        Kültür Mahallesi Bahriye Sokak'ta ikamet eden S.Ş. (35) ile eşi S.Ş. (35) arasında 6 Mart'ta tartışma yaşanmış, kadın tartışmanın ardından yan sokaktaki annesinin evine gitmişti.

        Karısının peşinden giden S.Ş. eşiyle tartışmaya devam ederken çıkan arbedede kadının dayısı M.A.G. (55) yeğenini korumak için S.Ş'ye ateş açmış, tüfekten çıkan mermi kadına isabet etmişti.

        Sırtından yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        Sakata gelmeyin! Egzersiz videoları, sakatlıklara yol açabilir!
        Sakata gelmeyin! Egzersiz videoları, sakatlıklara yol açabilir!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        Çalışan kadınlar için rehber
        Çalışan kadınlar için rehber
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Stoperde kim oynayacak?
        Stoperde kim oynayacak?
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        İsveç'in 2. Dünya Savaşı sonrası süren tarafsızlığı sona erdi
        İsveç'in 2. Dünya Savaşı sonrası süren tarafsızlığı sona erdi
        Mısır'dan sonra ABD'ye kaçtıkları ortaya çıktı!
        Mısır'dan sonra ABD'ye kaçtıkları ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        Arbedede yeğenini vuran dayı tutuklandı
        Arbedede yeğenini vuran dayı tutuklandı
        Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü
        Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü
        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, seçim çalışmalarını sürdürdü
        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, seçim çalışmalarını sürdürdü
        Bolu'da asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı
        Bolu'da asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı
        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, ulusal televizyon kanallarınd...
        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, ulusal televizyon kanallarınd...
        Aile arasında çıkan tartışmada damada ateş etmek isterken kazara yeğenini v...
        Aile arasında çıkan tartışmada damada ateş etmek isterken kazara yeğenini v...