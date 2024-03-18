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        Yeniçağa'da 100 adet çam fidanı toprakla buluştu

        Bolu'nun yeniçağa ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kapsamında 100 adet fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 17:35 Güncelleme: 18.03.2024 - 17:35
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        Yeniçağa'da 100 adet çam fidanı toprakla buluştu
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        Bolu'nun yeniçağa ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kapsamında 100 adet fidan dikildi.

        Kaymakamlık tarafından Akıncılar köyü yolunda düzenlenen fidan dikim törenine Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Kaymakam Kini ve davetliler yol güzergahı boyunca 100 adet çam fidanını toprakla buluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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