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        Bakan Yardımcısı Boyraz: Bolu Güney Çevre Yolu ile yıllık 205 milyon lira tasarruf edeceğiz

        ULAŞTIRMAve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Bolu Güney Çevre Yolu'nun açılışı ile ulaşımda tasarruf sağlanacağını belirterek, "Zamandan 167 milyon lira, akaryakıttan 38 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 205 milyon lira tasarruf edeceğiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 12:39 Güncelleme: 18.03.2024 - 12:45
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        Bakan Yardımcısı Boyraz: Bolu Güney Çevre Yolu ile yıllık 205 milyon lira tasarruf edeceğiz
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        ULAŞTIRMAve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Bolu Güney Çevre Yolu'nun açılışı ile ulaşımda tasarruf sağlanacağını belirterek, "Zamandan 167 milyon lira, akaryakıttan 38 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 205 milyon lira tasarruf edeceğiz" dedi.

        Kasaplar köyü mevkisinde yapımı tamamlanan 2,9 kilometre uzunluğundaki Bolu Güney Çevre Yolu'nun açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Bolu Valisi Erkan Kılıç, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek ile Kara yolları çalışanları katıldı. Törende konuşan Boyraz, Bolu'nun özellikle İstanbul ve Ankara arasında önemli bir geçiş noktası olması bakımından ciddi bir transit trafik yükü taşıdığını belirterek, "2002 yılından bu yana Bolu'nun ulaşım ve iletişim altyapısı için 54 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 173 kilometreden 303 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 192 kilometreden 432 kilometreye çıkardık. Bolu'yu, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Düzce, Karabük, Çankırı ve Zonguldak olmak üzere tüm komşularına bölünmüş yollar ile bağladık. 192 kilometre tek yol iyileştirmesi yaptık. Bolu Dağı Tüneli başta olmak üzere Gerede-Yeniçağa-Bolu yolu, Gerede-Çerkeş yolu, Yeniçağa-Mengen yolu, Kıbrısçık Çevre Yolu, Çatakören Köprüsü gibi önemli kara yolu projelerini hayata geçirdik. Olası bir heyelan oluşmasını karşı Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında kalan Bolu Tüneli'nin de dahil olduğu 23 kilometrelik kesimde çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Otoyolun Ankara istikametinde 3 bin 25 metrelik tünel portalını çelik konstrüksiyon olarak 90 metre uzattık. Bolu Tüneli'nin toplam uzunluğunu 3 bin 115 metreye çıkardık. Böylece tünel portalının uzatılmasıyla meydana gelebilecek olası bir heyelanın ulaşımı olumsuz etkilemesinin önüne geçtik" diye konuştu.

        'ULAŞIM PROJELERİNİ BİR BİR HAYATA GEÇİRDİK'

        Boyraz, Bolu Güney Çevre Yolu sayesinde D-100 devlet yolu ile Göynük, Mudurnu gibi tarihi ilçeler ve bölgedeki yerleşimler arasında Bolu şehir merkezine uğramaksızın doğrudan ulaşım imkanı sağladıklarını belirterek, şunları söyledi: "Böylece zamandan 167 milyon lira, akaryakıttan 38 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 205 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 2 bin 748 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Ayrıca çevre yoluna paralel ilerleyen 2,9 kilometre uzunluğunda, 5 metre genişliğinde bitümlü sıcak karışım kaplamalı bisiklet ve yürüyüş yolu da inşa ederek Bolu halkının kullanımına sunduk. Bolu'nun turizm faaliyetlerini, tarımını, sanayisini geliştirecek yatırımların önünü açacak ulaşım projelerini bir bir hayata geçirdik, yenilerine de devam ediyoruz. Yapacağımız seçim, yürüdüğümüz kaldırımdan içtiğimiz suya, kent içi trafiğinden, toplu ulaşım olanaklarına, sosyal yardımlardan kültürel etkinliklere günlük yaşamımızı etkileyecek, belirleyecek. Bu nedenle vatandaşlarımız kendine efendi olacak kişileri değil, hizmet siyasetini özümsemiş milletine hizmetkar olanı seçmeli." Boyraz'ın konuşmasının ardından Bolu Güney Çevre Yolu'nun açılış kurdelesi kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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