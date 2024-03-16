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        Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

        Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 15:57 Güncelleme: 16.03.2024 - 15:57
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        Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı
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        Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ bölgesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti.

        Yağışın ardından kar kalınlığı Sarıalan ve Aladağ bölgesinde 10 santimetreye ulaşırken, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 1,5 metreyi geçti.

        Öte yandan Bolu kent merkezinde ise sağanak aralıklarla etkisini gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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