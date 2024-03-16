Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ bölgesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti.
Yağışın ardından kar kalınlığı Sarıalan ve Aladağ bölgesinde 10 santimetreye ulaşırken, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 1,5 metreyi geçti.
Öte yandan Bolu kent merkezinde ise sağanak aralıklarla etkisini gösterdi.
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