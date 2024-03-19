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        Suat Çelen'in Paris Olimpiyatları'nda milli cimnastikçilerden beklentisi büyük

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, sporcularının 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda alınan bronz madalyayı Paris'te gümüş veya altına çevirmeyi başarabilecek düzeyde olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 11:18 Güncelleme: 19.03.2024 - 11:18
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        Suat Çelen'in Paris Olimpiyatları'nda milli cimnastikçilerden beklentisi büyük
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        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, sporcularının 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda alınan bronz madalyayı Paris'te gümüş veya altına çevirmeyi başarabilecek düzeyde olduğunu söyledi.

        Bolu Karaçayır Mahallesi'ndeki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'ndaki çalışmaları izleyen Çelen, 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenecek Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

        Çelen, 2024'ün bütün dünyada olimpiyat yılı olarak görüldüğünü, bundan dolayı da federasyon ve sporculardan beklentilerin büyüdüğünü, sporcuların da bu beklentileri artıracak başarılar elde ettiğini belirtti.

        Antalya'da 29-31 Mart'ta düzenlenecek Artistik Cimnastik Dünya Kupası'na 42 ülkeden sporcuların katılacağını aktararak, "Türkiye'nin cimnastik ülkesi olmaya başlamasından dolayı katılımcı ülkeler fazlalaştı. Özellikle Cumhuriyeti'mizin 100. yılında düzenlediğimiz Büyükler Avrupa Şampiyonası, Gençler Dünya Şampiyonası, Büyükler Aerobik Avrupa Şampiyonası'yla Antalya'yı da dünyaya tanıtmış olduk." diye konuştu.

        Çelen, olimpiyatlara hazırlıklar kapsamında yabancı ülkelerle karşılıklı kamplar ve turnuvalar yapmak istediklerini, bu kapsamda da ülkeleri Türkiye'ye getirmeyi amaçladıklarını anlattı.

        - "Hedefimiz her zaman çıtayı yükseltmek"

        Sürenin kısıtlı olduğunu vurgulayan Çelen, "İnşallah sporcularımız Paris'te finalde olur. Finale kalan her sporcu bizim için madalyalı sporcudur. O gün en az hata yapan sporcu madalyaya uzanır. İnşallah en az hatayı bizim sporcularımız yapar." dedi.

        Çelen, sporcuların gittiği her yarışmadan madalyalar aldığına işaret ederek, tarihi başarılar elde ettiklerini ve bireysel spor olarak algılanan cimnastiğin aynı zamanda takım sporu olduğunu gösterdiklerini kaydetti.

        "Ülkemizde takım kotası alarak olimpiyatlara giden bir cimnastik takımı var. Bu tarihi bir başarı." diyen Çelen, dünyanın en iyi 12 takımının yarıştığı disiplinde takım kotası almanın büyük başarı olduğunun altını çizdi.

        Çelen, 10 yıldır bu başarı için stratejilerini sürdürdüklerine değinerek, 2024'ün cimnastiğin, Türk sporunun yılı olmasını ve Paris Olimpiyatları'nın öncekilerden daha başarı dolu geçmesini umduğunu dile getirdi.

        Kısa süre önce kendisine "Olimpiyatlara gidebilir miyiz?" yönünde sorular sorulduğundan bahseden Çelen, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

        "Bugün madalyanın rengi soruluyor. Bu demek ki, cimnastik ciddi sıçrama kaydetmiş. Bir önceki olimpiyatlarda bronz madalya aldık Ferhat Arıcan'la. Amacımız Paris'te bunu gümüşe ve altına taşımak. Bunu başarabilecek sporcularımız var. Adem Asil, İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan ve Ahmet Önder var. Genç, dinamik çocuklarımız var. Gerçekten kimin ne yapacağını ben de kestiremiyorum. Hepsinin final atma, madalya alma şansı var. Eğer Adem ve Ferhat gününde olursa o gün finallerde altın madalyayı zorlayacaklarını umut ediyorum ama benim hedefim kürsüde yer almak. Hedefimiz her zaman çıtayı yükseltmek."

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